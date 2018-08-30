Памятник фронтовикам и труженикам тыла установили жители деревни в Башкирии

Жители деревни Искра Иглинского района Республики Башкортостан установили памятник героям Великой Отечественной войны и тыла. Каждый житель деревни внес свой вклад.

Решение об установке памятника местные жители приняли в мае 2018 года, после чего администрация сельского поселения Ауструмский сельсовет поддержала инициативу, сообщает «МедиаКорСеть».

Сначала были проведены работы по обустройству дороги к будущему памятнику. Ее обсыпали песчано-гравийной смесью и облагородили, после чего в конце августа привезли и установили сам памятник.

Как рассказала жительница деревни Паулина Андреевна Дунченко, из деревни на фронт ушло много человек, большое количество людей работало и в тылу, но сегодня, по ее мнению, об этом мало кто знает.