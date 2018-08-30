Дополнительные 62 млн рублей выделят на дороги в Нижегородской области

В Нижегородской области на ремонт дорог местного значения выделят дополнительные 62 млн рублей. Решение об этом было принято в ходе встречи губернатора области Глеба Никитина с жителями.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, дополнительные средства на дорожные работы будут направлены из бюджета области. Так, 1 млн рублей выделят Ковернинскому району, 10,7 млн рублей – городскому округу Кулебаки, 10 млн рублей – поселку Крахмальный и 10,4 млн рублей будут направлены на муниципальные дороги в Арзамасе, сообщает ИА «НьюсНН».

Помимо этого, Глеб Никитин поручил областному управлению автомобильных дорог выполнить грейдирование дорожного покрытия на улице Игнатова и прилегающих проулков в Балахне.