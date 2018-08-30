США продлили на год запрет поездок американцев в КНДР

Государственный секретарь США Майк Помпео продлил на один год запрет на поездки американцев в Северную Корею.

Решение госсекретаря вступит в силу 1 сентября, оно будет действовать до 31 августа следующего года включительно, сообщение об этом распространила пресс-служба Госдепа.

Запрет на поездки американцев в КНДР власти США ввели в 2017 году. Исключение составили госслужащие и журналисты, пишет «Газета.ру».

12 июня в Сингапуре состоялся саммит США–КНДР. Это была первая в истории встреча лидеров двух стран, по итогам которой Дональд Трамп и Ким Чен Ын приняли совместное заявление: Пхеньян объявил о готовности пойти на полное ядерное разоружение полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.