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«Уфа» выбыла из розыгрыша Лиги Европы

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Фото: REUTERS/Jason Cairnduff
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«Уфа» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы сыграла вничью с шотландским «Рейнджерс». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Российский клуб пропустил мяч уже на девятой минуте. Точным ударом отметился Овимумо Эжариа. Статус-кво удалось восстановить на 32-й минуте благодаря голу Дмитрия Сусыева.

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На 38-й минуте с поля за две желтые карточки был удален нападающий «Рейнджерс» Альфредо Морелос, а на 66-й минуте шотландский клуб остался вдевятером. Красную карточку получил Джон Флэнаган.

Тем не менее «Уфа» не сумела воспользоваться численным преимуществом, футболисты «Рейнджерс» отстояли ничейный счет.

В первом матче, прошедшем неделю назад в Глазго, победу одержал шотландский клуб (1:0). Таким образом, «Рейнджерс» завоевал путевку в групповой этап Лиги Европы.

Россию во втором по значимости европейском футбольном турнире будут представлять три клуба — московский «Спартак», петербургский «Зенит» и «Краснодар». Жеребьевка группового этапа пройдет в пятницу, 31 августа, в Монако.

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