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Замглавы администрации Порошенко возглавил его предвыборный штаб

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Заместитель руководителя администрации президента Украины Виталий Ковальчук возглавил предвыборный штаб Петра Порошенко. Аналогичную должность он занимал в 2014 году.

Как сообщают местные СМИ, чиновник займется организационными вопросами, а руководить избирательной кампанией, отвечать за ее стратегию будет политтехнолог, народный депутат от «Блока Петра Порошенко» Игорь Грынив. При этом формирование штаба и распределение обязанностей между его членами продолжится, пишет «РИА Новости».

Президентские выборы состоятся на Украине в марте 2019 года. Сам Порошенко еще не заявлял о выдвижении своей кандидатуры. Согласно недавнему соцопросу группы «Рейтинг», проводимую им политику поддерживают лишь 2%, тогда как 80% граждан негативно относятся к деятельности украинского лидера.

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