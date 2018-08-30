Прямой эфир

В посольстве рассказали об условиях содержания Бутиной

0
Выделить главное
вкл
выкл

Гражданке России Марии Бутиной, которая находится в американской тюрьме, не разрешают спать ночью с 1:00 до 3:00 и запрещают прогулки.

Период, в который Бутиной приходится бодрствовать, является единственным, когда она может покинуть свою камеру, при этом на свежий воздух ее никогда не выводят. В посольстве России в США считают, что подобные действия оказывают давление на россиянку.

Бутина была задержана 15 июля по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на политику США, и в работе незарегистрированным иноагентом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Марии Бутиной не разрешают спать ночью и не выпускают на улицу
Захарова заявила об отсутствии у США доказательств вины Бутиной

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017