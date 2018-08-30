В посольстве рассказали об условиях содержания Бутиной

Гражданке России Марии Бутиной, которая находится в американской тюрьме, не разрешают спать ночью с 1:00 до 3:00 и запрещают прогулки.

Период, в который Бутиной приходится бодрствовать, является единственным, когда она может покинуть свою камеру, при этом на свежий воздух ее никогда не выводят. В посольстве России в США считают, что подобные действия оказывают давление на россиянку.

Бутина была задержана 15 июля по обвинению в попытке проникновения в компании, имеющие влияние на политику США, и в работе незарегистрированным иноагентом.