Главу транспортной безопасности железнодорожных вокзалов арестовали в Москве

Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве начальника транспортной безопасности Московской региональной дирекции железнодорожных вокзалов — структурного подразделения филиала ОАО «РЖД» Константина Андрейко.

Об этом 30 августа рассказала помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская. Об этом сообщает «РИА Новости».

Следствие полагает, что Андрейко вступил в сговор с представителями коммерческой фирмы и заключил с ними в 2016 году договор на производство, обслуживание и ремонт досмотрового оборудования на вокзалах Москвы и других городов ЦФО.

В ходе незаконной деятельности подозреваемый организовал подписание недостоверных актов выполненных работ, а коммерческой организации перечислили свыше 5 млн рублей. Эти деньги соучастники разделили.

Обвиняемый свою вину не признал.

Ранее в августе в Екатеринбурге признали невменяемым застройщика Владимира Воробьева, обманувшего 437 дольщиков на 594 млн рублей. Потерпевшие намерены оспорить заключение медиков.