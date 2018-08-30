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Главу транспортной безопасности железнодорожных вокзалов арестовали в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве начальника транспортной безопасности Московской региональной дирекции железнодорожных вокзалов — структурного подразделения филиала ОАО «РЖД» Константина Андрейко.

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Об этом 30 августа рассказала помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская. Об этом сообщает «РИА Новости».

Следствие полагает, что Андрейко вступил в сговор с представителями коммерческой фирмы и заключил с ними в 2016 году договор на производство, обслуживание и ремонт досмотрового оборудования на вокзалах Москвы и других городов ЦФО.

В ходе незаконной деятельности подозреваемый организовал подписание недостоверных актов выполненных работ, а коммерческой организации перечислили свыше 5 млн рублей. Эти деньги соучастники разделили.

Обвиняемый свою вину не признал.

Ранее в августе в Екатеринбурге признали невменяемым застройщика Владимира Воробьева, обманувшего 437 дольщиков на 594 млн рублей. Потерпевшие намерены оспорить заключение медиков.

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