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Трамп рассказал об ожидаемом увольнении главы NBC

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Фото: REUTERS/Leah Millis
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Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени ожидает увольнения руководителя телекомпании NBC Эндрю Лака.

«Хорошие новости, что Эндрю Лак вот-вот будет уволен за некомпетентность и другие вещи похуже этого. Когда [журналиста NBC] Лестера Холта поймали за искажением записи с моими словами о [расследовании в отношении] России, им неплохо досталось!» — написал американский лидер в Twitter.

При этом Трамп не уточнил, как именно были искажены его слова.

Ранее 30 августа Трамп призвал уволить президента телекомпании CNN Джеффа Закера за низкое качество работы.

Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес СМИ, которые критикуют работу администрации Белого дома, а также представляют президента США в невыгодном свете. Вместе с тем в середине августа он заявил, что больше не пытается искоренить «фейковые новости», потому что привык к ним.

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