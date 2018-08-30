Трамп рассказал об ожидаемом увольнении главы NBC

Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени ожидает увольнения руководителя телекомпании NBC Эндрю Лака.

«Хорошие новости, что Эндрю Лак вот-вот будет уволен за некомпетентность и другие вещи похуже этого. Когда [журналиста NBC] Лестера Холта поймали за искажением записи с моими словами о [расследовании в отношении] России, им неплохо досталось!» — написал американский лидер в Twitter.

При этом Трамп не уточнил, как именно были искажены его слова.

Ранее 30 августа Трамп призвал уволить президента телекомпании CNN Джеффа Закера за низкое качество работы.

Трамп неоднократно выступал с критикой в адрес СМИ, которые критикуют работу администрации Белого дома, а также представляют президента США в невыгодном свете. Вместе с тем в середине августа он заявил, что больше не пытается искоренить «фейковые новости», потому что привык к ним.