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Forbes опубликовал список самых влиятельных россиян

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Российская версия журнала Forbes представила рейтинг 100 самых влиятельных россиян. В него вошли чиновники, бизнесмены, топ-менеджеры и силовики.

Первое место в рейтинге занял президент России Владимир Путин. В редакции пояснили, что это произошло автоматически в связи с тем, что он занял второе место в аналогичном глобальном рейтинге американского Forbes.

Второе место занял глава Сбербанка Герман Греф, тройку лидеров замкнул председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. Последнее, сотое, место в рейтинге досталось лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.

В мае стало известно, что Путин впервые за пять лет не возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии Forbes. Он оказался на втором месте, уступив лидерство председателю КНР Си Цзиньпину. Также со второй на третью позицию переместился президент США Дональд Трамп.

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