Антиконкурентные закупки

Государство оценивает ущерб от картельных сговоров в 2% ВВП. Чаще всего антиконкурентные соглашения фиксируются в сфере госзакупок. Об этом председатель правительства Дмитрий Медведев заявил во время совещания с членами правительства. Премьер-министр напомнил, что несколько дней назад было подписано распоряжение правительства об утверждении «дорожной карты» по развитию конкуренции в отраслях экономики РФ на 2018-2020 годы. Этим документом поставлена задача по снижению количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государственной власти и местного самоуправления не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом – с нынешних 3725 нарушений до не более 1862 нарушений.

Также необходимо увеличить в сфере государственного и муниципального заказов доли закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, с текущих 15,4% до не менее 31% в 2020 году. Планируется увеличить объем закупок отдельными видами юридических лиц, участниками которых являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, с нынешних 11,2% до не менее 18%. Председатель правительства отметил, что необходимо усилить борьбу с картельными сговорами, которые наиболее распространены в сфере госзакупок

– 85% дел о картелях – это сговоры на торгах, которых стало в 2017 году даже больше, чем в 2016-м. Ненамного, на 3%, тем не менее рост есть. Ущерб бюджетам всех уровней оценивается приблизительно в 2% ВВП. Лидерство по сговорам уже не первый год удерживает строительство, в том числе дорожное строительство, – подчеркнул Дмитрий Медведев.

В 2017 году было возбуждено 675 дел об антиконкурентных соглашениях, из них 360 дел о картелях (на 8% больше, чем в 2016-м, когда было возбуждено 334 дела). Более 85% таких дел – сговоры на торгах (310 дел).

Развитию конкуренции также мешают высокая доля государственного участия в экономике России, слабая эффективность мер по развитию малого и среднего бизнеса, а также низкие темпы приватизации.

– По данным Федеральной антимонопольной службы, присутствие государственных структур не сокращается, наоборот, возрастает даже в тех сегментах, где совершенно не требуется. Я имею в виду рынок недвижимости, сферу коммунальных услуг, розничную торговлю, деятельность по организации отдыха и развлечений, – сказал глава правительства.

В сфере недвижимости и аренды сегодня осуществляют деятельность 23 тыс. организаций государственной и муниципальной форм собственности. В сфере предоставления коммунальных услуг – 36,2 тыс. госорганизаций. На рынке розничной торговли, ремонта бытовых изделий работает около 2,2 тыс. предприятий.