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Организатора взрыва в петербургском супермаркете отправили в психбольницу

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Фото: РИА Новости/Объединенная пресс-служба судебной системы Санкт-Петербурга
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Дмитрий Лукьяненко, обвиняемый в организации взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Такое решение принял Калининский районный суд Санкт-Петербурга.

Лукьяненко пробудет в стационаре с интенсивным наблюдением до декабря 2018 года, сообщает телеканал «78».

В феврале экспертиза признала Лукьяненко невменяемым. Известно, что он с юности состоял на учете в психдиспансере.

По версии следствия, мужчина 27 декабря 2017 года заложил начиненную металлическими гайками бомбу в камеру хранения магазина «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. В результате взрыва пострадали 18 человек. Во время допроса он подтвердил свою причастность к взрыву. Поступок он объяснил ненавистью к «организаторам и адептам психологических тренингов».

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