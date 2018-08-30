Организатора взрыва в петербургском супермаркете отправили в психбольницу

Дмитрий Лукьяненко, обвиняемый в организации взрыва в магазине «Перекресток» в Санкт-Петербурге, отправлен на принудительное лечение в психиатрическую больницу. Такое решение принял Калининский районный суд Санкт-Петербурга.

Лукьяненко пробудет в стационаре с интенсивным наблюдением до декабря 2018 года, сообщает телеканал «78».

В феврале экспертиза признала Лукьяненко невменяемым. Известно, что он с юности состоял на учете в психдиспансере.

По версии следствия, мужчина 27 декабря 2017 года заложил начиненную металлическими гайками бомбу в камеру хранения магазина «Перекресток» на Кондратьевском проспекте. В результате взрыва пострадали 18 человек. Во время допроса он подтвердил свою причастность к взрыву. Поступок он объяснил ненавистью к «организаторам и адептам психологических тренингов».