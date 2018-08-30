Движение транспорта по ночам ограничат в Великом Новгороде

В Великом Новгороде будет ограничено движение транспорта по ночам. Речь идет об участках дорог, на которых продолжаются ремонтные работы.

Как уточняет «Новгород.ру», ограничения будут действовать с 31 августа по 30 сентября с 21:00 до 8:00 на улицах Германа и Орловской. С 1 сентября по 31 октября введут ограничения еще на четырех участках на улицах Тихвинской и Предтеченской. Здесь они будут действовать с 23:00 до 6:00.

В управлении по дорожному хозяйству и транспорту городской администрации обещают разработать схему организации дорожного движения. Контроль за безопасностью движения будет обеспечивать городской отдел ГИБДД.

Агентство напоминает, что в 2018 году было заключено 10 контрактов на ремонт 57 участков автомобильных дорог и тротуаров. Общая стоимость контрактов — более 300 млн рублей.