Жители Тульской области проломили стену магазина для кражи алкоголя

Трое мужчин проломили кирпичную стену магазина в Тульской области, чтобы украсть спиртное. Возбуждено уголовное дело.

По данным полиции, 28-летний безработный и двое его подельников в ночное время пробили стену магазина в Киреевском районе. Они вынесли из торговой точки алкоголь, продукты питания и сигареты. По горячим следам сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать подозреваемых. Похищенные товары у них изъяты, сообщает ИА «Тульские новости».

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража».