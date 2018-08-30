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Рогозин назвал сроки выплаты «Роскосмосом» долгов центра Хруничева

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Государственная корпорация «Роскосмос» планирует расплатиться с долгами космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева в течение трех лет. Об этом 30 августа заявил генеральный директор корпорации Дмитрий Рогозин.

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«Мы видим, когда нам нужно платить по кредиту, мы провели с банками необходимую работу, они понимают, какую работу мы ведем. Мы планируем, что не разово покроем всю сумму, а в течение трех лет мы рассчитаемся со всеми кредиторами», — приводит слова Рогозина ТАСС.

Глава «Роскосмоса» объяснил, как распределилась кредитная нагрузка московского центра Хруничева. Научная организация должна выплатить по 15 млрд рублей «Сбербанку» и «Россельхозбанку», 12,5 млрд рублей — «Внешэкономбанку», 4,5 млрд рублей — «Фондсервисбанку» и другие штрафы и пени.

Займ со стороны госкорпорации составляет 26 млрд рублей, выплату которого «Роскосмос» пока требовать не будет.

Рогозин также добавил, что отправил план финансового оздоровления центра в правительство.

В августе центр Хруничева заключил новые контракты на создание 12 тяжелых ракет-носителей «Ангара-А5». Всего научная организация работает в настоящий момент над изготовлением 71 носителя.

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