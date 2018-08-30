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Трансляция с камер на российско-польских КПП стала общедоступной

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Общедоступной стала трансляция с камер «Безопасного города», установленных на трех пунктах пропуска на российско-польской границе. Они появились там в период ЧМ-2018.

Как рассказали «Калининград.Ru» в областном правительстве, видеонаблюдение ведется на КПП Мамоново–Гроново, Мамоново–Гжехотки и Багратионовск–Безледы. Трансляция выкладывается на сайте правительства. Камеры направлены на польскую сторону.

По словам главы агентства по развитию связи и массовых коммуникаций Сергея Евстигнеева, путешественники с помощью этих трансляций смогут получить представление о количестве автомобилей на границе, оценить ситуацию на погранпереходах, а затем спланировать свою поездку, выбрать оптимальный пункт пропуска и, по возможности, избежать очередей.

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