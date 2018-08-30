Севастопольский детсад откроет группу для детей с нарушением слуха

Севастопольский детский сад № 10 планирует открыть 1 сентября дополнительную группу для детей с нарушением слуха. Об этом заявил директор департамента образования Игорь Белозеров.

Как отметил Белозеров, в 2018 году на создание условий для обучения детей с проблемами слуха было выделено 1,712 млн рублей, из которых 1,6 млн были направлены из федерального бюджета. Группа начнет работу 1 сентября в детском саду № 10. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Также директор департамента образования напомнил, что в детских садах города открыты 122 группы для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, речи, интеллекта, расстройствами аутистического спектра и синдромом Дауна.