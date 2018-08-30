Просроченную рыбу изъяли на предприятии во Владивостоке

Около 300 кг просроченной нерки изъяли на предприятии во Владивостоке. Рыба будет уничтожена.

Россельхознадзор проводил внеплановую проверку на одном из рыбоперерабатывающих предприятий города. Специалисты нашли в рефрижераторных контейнерах рыбу, которая не соответствует требованиям нормативов. Так, без сопроводительных документов хранилось около 1,5 т тихоокеанской сельди, а также 300 кг просроченной нерки. Об этом сообщает Vostokmedia.

Продукция была изъята, по факту выявленного нарушения возбуждено административное дело. Представителям предприятия удалось предоставить документы на сельдь, продукция возвращена на завод. Нерка будет уничтожена.