Электрический столб придавил иномарку в Астрахани

Деревянный столб с электрическими проводами обрушился на проезжую часть на улице Адмирала Нахимова в Астрахани. Он разбил заднее стекло легкового автомобиля. Обошлось без пострадавших.

Жители этого района заявили, что конструкция уже устарела, ее давно надо было заменить.

«Столб на пенсии должен быть. Не дождался, сам ушел!» — цитирует «Астрахань 24» одного из очевидцев.

В районе, где произошел инцидент, образовалась крупная пробка. Водители ищут варианты объезда.

28 августа возле села Садовое Астраханской области водитель «Нивы» влетел в забор. Деревянная доска пробила лобовое стекло, водитель погиб.