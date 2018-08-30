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Территорию возле памятника ретропаровозу в Тамбовской области благоустроят

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В городе Моршанске Тамбовской области проводят благоустройство территории, где недавно был установлен памятник ретропаровозу.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, работы по благоустройству ведутся на территории железнодорожного вокзала, рядом с установленным недавно локомотивом серии «Л». На данный момент они практически завершены. Об этом пишет ИА «ОнлайнТамбов.ру».

Установка памятника паровозу является совместным проектом администрации города и железнодорожников Куйбышевской магистрали. Его доставили из Пензы, где он хранился на базе запаса. Открыть объект официально планируется ко Дню города, который традиционно проходит в сентябре.

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