Воробьев рассказал Путину о развитии Подмосковья

Президент России Владимир Путин провел 30 августа рабочую встречу с руководителем Московской области Андреем Воробьевым, они обсудили показатели развития региона.

Глава Подмосковья рассказал президенту, что в экономике области «всё штатно» и она стабильно развивается.

По показателям валового регионального продукта Подмосковье находится на втором месте по России с показателям около 4 трлн рублей, указал губернатор. Доходы бюджета Московской области стабильны, регион растет, «каждый год прибавляет 90–95 тыс. человек», передает телеканал «360».

«Нужен еще один большой современный онкологический центр. Мы это обсуждали с профильным министром, правительство поддерживает. Хотел бы также у вас попросить поддержки», — обратился к российскому лидеру губернатор Подмосковья.

В начале августа Воробьев сообщил, что с 1 сентября пенсионеры старше 60 лет смогут бесплатно ездить по Москве. По его словам, с просьбами об этой программе обращались люди старшего возраста, живущие в Подмосковье.