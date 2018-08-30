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Охоту запретили в одном из районов Орловской области

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Правительство Орловской области ввело запрет на охоту в Залегощенском районе. Постановление опубликовано на портале главы региона.

Там сказано о запрете проведения любой любительской и спортивной охоты на территориях охотничьего угодья ООО «Заря». Речь идет о зоне охраны площадью 1,4 тыс. га и зоне нагонки и натаски собак охотничьих пород площадью 0,6 тыс. га.

С 1 июля на территории Липецкой области действует запрет на охоту на кабанов. Причина — угроза распространения на территории области африканской чумы свиней (АЧС).

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