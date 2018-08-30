«Спартак» поборется с европейскими клубами за форварда «Интера»

Футбольный клуб «Спартак» рассчитывает подписать соглашение с форвардом «Интера» Янном Карамо. На игрока также претендуют французский «Сент-Этьен» и немецкий «Шальке-04», передает в четверг, 30 августа, Transfermarketweb.

Трансферное окно в России, Германии и Франции закроется в пятницу, 31 августа. По данным портала Transfermarkt.de, стоимость форварда «Интера» составляет €7 млн.

Накануне сообщалось, что голландский форвард «Спартака» Квинси Промес может покинуть клуб. Интерес к футболисту проявляла испанская «Севилья». При этом, по данным СМИ, Промеса не устроили условия личного контракта, предложенного «Севильей», поэтому переход может не состояться.

«Спартак» после пяти туров занимает второе место в чемпионате России. В активе московского клуба 13 очков. Красно-белые на два очка отстают от петербургского «Зенита».

Кроме того, московский клуб не сумел пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив в третьем квалификационном раунде греческому ПАОКу. Таким образом, красно-белые сыграют в групповом этапе Лиги Европы.

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