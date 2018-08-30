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Самого рыжего человека выберут в Ижевске

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Фото: Depositphotos/joshuaraine
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Конкурс на самого рыжего человека 2018 года пройдет в Ижевске. Он состоится в рамках фестиваля «Рыжее настроение», который будет продолжаться всю неделю с 10 сентября.

Как сообщила ИА «Сусанин» и.о. начальника управления по культуре и туризму городской администрации Татьяна Шитова, «Рыжий фестиваль» является открытым, поэтому в нем могут участвовать представители не только Удмуртии, но и других регионов.

В этом году праздник ждет новшество — площадки с мероприятиями запланированы в каждом районе города. Однако самыми главными останутся площадки в Парке космонавтов и парке имени Кирова.

Кроме того, в фестиваль этого года включили проект «Голос улиц», а в детских садах и школах Ижевска состоится «Рыжая неделя», в рамках которой запланированы конкурсы «Самый рыжий район», «Самый рыжий человек 2018 года» и «Самая рыжая национальная площадка». Победители получат статуэтку в виде золотого лиса.

В конце июля в Нижнем Тагиле состоялся парад рыжих. В нем приняли участие более 300 человек.

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