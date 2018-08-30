Высокую опасность пожаров прогнозируют в Магаданской области

Экстренное предупреждение объявлено в Магаданской области в связи с риском пожаров. Опасная ситуация будет сохраняться несколько дней.

По данным спасателей, высокая пожароопасность ожидается с 31 августа по 2 сентября. В регионе возникнет риск возникновения чрезвычайных ситуаций на муниципальном уровне. Природные пожары возможны в Ягоднинском, Среднеканском, Северо-Эвенском, Хасынском и Тенькинском городских округах. Об этом сообщает ИА MagadanMedia.

Ранее о высоком классе пожарной опасности сообщило МЧС Брянской области. По рекомендации ведомства в регионе вводится особый противопожарный режим.