Иосиф Кобзон — большой артист, государственный и общественный деятель. Великий гражданин своей страны. Как это замечательно в нем сочеталось — и личная мужественность, и великолепный голос, и при этом настоящие, подлинные патриотические чувства, которые он испытывал. Семь лет мы проработали вместе бок о бок в комитете по культуре Государственной думы. И за все эти годы я неоднократно убеждался в силе этих чувств. О чем бы мы ни говорили, какой бы очередной законопроект ни обсуждали, Кобзон всегда держался одной лишь позиции. Он всегда взвешивал, пытался предсказать, будет ли то или иное наше решение хорошо с точки зрения нашего народа, принесет ли оно пользу стране.

Так получилось, что в последний раз мы с ним виделись при довольно веселых обстоятельствах. В мае у меня был день рождения, и Кобзон пришел ко мне в гости. Мы посидели, поговорили час-полтора, и вдруг мне почему-то захотелось спеть с ним вместе. Я предложил, он согласился, и что-то мы такое попытались изобразить. Точнее, пытался я, а Иосиф Давыдович, конечно, пел по-настоящему и делал это, как всегда, замечательно. Теперь это и останется моим последним воспоминанием о нем — наш совместный дуэт в мой день рождения...

То, что он до последних дней оставался прекрасным певцом, — это, мне кажется, понятно всем. Его вклад в нашу культуру подтверждают и многочисленные регалии, и всенародная любовь — что даже важнее. Но, повторюсь, нельзя забывать и то, что это был великий гражданин своей страны.

Много лет работая в Государственной думе, он занимался отнюдь не только вопросами культуры. Можно вспомнить, как в 2002 году, когда захватили «Норд-Ост», он, не задумываясь, пошел в логово террористов и вывел оттуда детей. К музыке или культуре это, разумеется, не имеет никакого отношения, но характеризует Кобзона как мужественного человека и настоящего патриота. О его гражданской позиции много говорит и то, что он очень близко воспринимал происходящее сейчас на Украине. Что неудивительно, ведь он считал Донбасс своей родиной.

Я не понаслышке знаю, что Кобзон не оставлял без внимания ни одного человека, если тот обратился к нему за помощью. Во всяком случае, он точно выслушивал до конца любую просьбу. Я видел это своими глазами много раз. Думаю, далеко не каждый депутат, да и вообще человек способен на такую отзывчивость. Казалось бы — ведь это сам Иосиф Кобзон, у которого масса дел и явно мало времени. И всё же он всегда откликался на чужую беду.

Я уверен, что и его поступки, и его публичные заявления способствовали развитию России и улучшению жизни нашего народа. Для меня и, думаю, не только для меня это бесспорно. Он был со своей страной и со своим народом до последних дней.

Автор — режиссер, депутат Государственной думы, первый заместитель председателя комитета ГД по культуре, народный артист России