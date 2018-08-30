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Локомотив без машиниста протаранил автомобиль в Приангарье

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Два человека пострадали при столкновении машины и локомотива в Иркутской области. По данным следствия, локомотив двигался без машиниста.

Авария произошла возле железнодорожного переезда станции Киренга. Локомотив начал движение с подъездного пути необщего пользования. В результате он столкнулся с автомобилем Mitsubishi. Два человека, которые находились в машине, доставлены в больницу. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Проверку по факту произошедшего начало Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте. По предварительным данным, локомотив начал движение без машиниста. После столкновения с машиной он заехал в тупик.

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