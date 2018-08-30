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Учителям в Москве будут доплачивать 12,5 тыс. рублей за классное руководство

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Классные руководители в московских школах будут получать доплату в размере 12,5 тыс. рублей в месяц, сообщил в четверг, 30 августа, мэр столицы Сергей Собянин.

«Причем эту доплату мы вводим не с 1 сентября, а задним числом — с 1 августа», — сообщил градоначальник на открытии московского международного форума «Город образования» на ВДНХ.

Собянин добавил, что классные руководители испытывают дополнительную нагрузку, «которая не до конца оценена городом, школой, тем не менее требует огромного количества внимания и ответственности», сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в августе стало известно, что представители общественных организаций попросили мэра Москвы увеличить доплаты педагогам за классное руководство в школах.

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