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Вторую ветку метро в Казани начнут прокладывать до конца 2018 года

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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До конца 2018 года в Казани могут начать прокладку второй линии метрополитена. Этого не исключили в АО «Казметрострой». По словам главы компании Марата Разимова, на строительство станции «Сахарова» потребуется от 4 млрд до 5 млрд рублей.

Разимов отметил, что в районе улицы Сахарова сейчас уже огорожена стройплощадка, подготовлены элементы по отделке и ремонту тоннеля. Если будет открыто финансирование, то проходка начнется уже в этом году, сказал глава компании, слова которого приводит ИА «Татар-информ».

Сегодня в Казани открыли станцию «Дубравная», которая стала последней станцией первой ветки метро и первой пересадочной на вторую линию.

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