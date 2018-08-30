В «Гознаке» допустили изменения в дизайне денег

В дизайн российских банкнот могут быть внесены изменения. По словам главы АО «Гознак» Аркадия Трачука, для этого есть объективные предпосылки, так как базовый дизайн современных денег разрабатывался более 20 лет назад.

«Когда наступит момент следующей модернизации банкнот, то, скорее всего, Банк России будет заинтересован, чтобы более радикально обновить эти банкноты», — цитирует Трачука «Интерфакс».

Новшества, вероятно, будут основаны на опыте использования купюр в 200 рублей и 2 тыс. рублей. Если Банк России одобрит результаты по долговечности, надежности и устойчивости защитных знаков, дизайн этих банкнот возьмут за основу.

Глава «Гознака» подчеркнул, что изменения безусловно произойдут, однако когда это случится и купюр какого номинала коснется, решать будет Центробанк.

Новые банкноты достоинством в 200 и 2000 рублей, введены в обращение в середине октября 2017 года. Первыми их получили регионы, которые изображены на них, — Дальний Восток и Крым.

В июле депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров направил главе Центробанка Эльвире Набиуллиной предложение по изменению дизайна банкнот. По его мнению, на деньги нужно вернуть изображения правителей. Он считает, что это соответствовало бы нумизматической традиции. Изображения географических объектов лишены идеологического, воспитательного и нравственного наполнения, полагает Петров.