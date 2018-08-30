Володин выразил соболезнования в связи со смертью Кобзона

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни советского и российского певца и депутата нижней палаты парламента Иосифа Кобзона.

«Сегодня ушел из жизни замечательный человек, любящий отец и дед, наш коллега Иосиф Давыдович Кобзон. Талант и профессионализм, мужество, активная жизненная позиция — качества, которые позволили Иосифу Давыдовичу реализовать себя и в творчестве, и в общественно-политической жизни», — цитирует Володина пресс-служба Госдумы.

Спикер подчеркнул, что Кобзон обладал неиссякаемой энергией и работоспособностью.

«Как депутат он завоевывал доверие и любовь людей благодаря чуткому отношению к их проблемам, искреннему стремлению помочь. Светлая память об Иосифе Давыдовиче навсегда останется в наших сердцах», — добавил политик.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни после продолжительной болезни.