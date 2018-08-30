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Первый в России крытый лукодром появится в Улан-Удэ

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Фото: Global Look Press/imagebroker/Martin Moxter
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В Улан-Удэ планируют построить первый в России крытый лукодром. На строительство объекта правительство РФ приняло решение выделить 100 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта и молодежной политики Бурятии, площадки для занятий стрельбой из лука появятся на территории около 1 га, что соответствует размеру почти двух футбольных полей.

Строительство спортивного комплекса планируют начать в 2019 году, а завершить все работы планируется в 2020-м. Об этом пишет Сибирское агентство новостей со ссылкой на службу информации «Радио Сибирь».

Стрельба из лука — один из самых популярных видов спорта в Бурятии. Его развитием в республике занимаются уже более 50 лет. Пока что тренировочный сезон приходится прерывать на зиму из-за отсутствия крытой площадки, но с завершением строительства всё изменится.

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