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Омский зоопарк выплатит компенсацию за покусавшего ребенка енота

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Жительница Омска через суд добилась компенсации от зоопарка за инцидент с ребенком. Двухлетнюю девочку покусал енот.

По данным прокуратуры, инцидент произошел в контактном зоопарке. В торговом центре. Маленькая девочка хотела покормить енота-полоскуна, который находился в вольере. Животное укусило девочку за руку. При этом организаторы зоопарка не смогли предоставить документы, которые подтвердили бы отсутствие у енота каких-либо заболеваний.

После происшествия девочке поставили несколько прививок от бешенства. Мама девочки обратилась в суд с требованием о компенсации. В ходе проверки в работе зоопарка были выявлены нарушения, сообщает ИА «Город55». В частности, посетителей не предупреждали о том, что животные могут быть агрессивными.

Администрацию зоопарка обязали выплатить 22,5 тыс. рублей.

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