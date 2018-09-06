PR банков с упоминанием связи с государством признают недобросовестным

ФАС будет расценивать указание в рекламе сведений об участии государства в капитале банков как нарушение закона о защите конкуренции. Об этом «Известиям» рассказали в ведомстве. Самой жесткой мерой, которую может применить служба в случае выявления факта недобросовестной конкуренции, является штраф в размере 500 тыс. рублей. В последнее время вкладчики больше доверяют государственным банкам — сейчас на них приходится 63% всех депозитов населения.

Использование в рекламе информации о связях банка с государством при продвижении услуг будет расцениваться как недобросовестная конкуренция, рассказали «Известиям» в ФАС. Ранее ЦБ и антимонопольная служба выпустили письмо, в котором рекомендовали банкам не включать в рекламу такие сведения. Теперь ведомство объявило, что будет анализировать действия финансовых организаций на соответствие статьям 14.1–14.3 и 14.8 закона о защите конкуренции.

— Если признаки или факт такого нарушения будут выявлены, то в отношении финансовой организации будут применяться меры административного воздействия, предусмотренные указанным федеральным законом, — заявила «Известиям» заместитель начальника управления контроля финансовых рынков ФАС России Лилия Беляева.

За недобросовестную конкуренцию служба может выдать предупреждение, возбудить дело о нарушении антимонопольного законодательства или наложить штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей в соответствии с ч. 1 ст. 14.33 КоАП «Недобросовестная конкуренция», добавила представитель ФАС.

Она пояснила, что, сообщая потенциальному клиенту о связи с государством, банк стремится получить преимущество в конкурентной борьбе не за счет качества, стоимости или других параметров своих услуг, а за счет фактора, который не доступен другим игрокам на рынке.

— Такой фактор может создать у потребителей впечатление о повышенной надежности этой финансовой организации и, соответственно, с большой степенью вероятности определить выбор потребителя именно в ее пользу, — сказала Лилия Беляева.

Как показала практика, ФАС не часто применяет крайние меры воздействия к банкам, так как рынок хорошо отрегулирован, считает доцент РАНХиГС Сергей Хестанов. И большинство россиян уже знают, какой банк государственный, а какой нет.

Но проблема действительно актуальна для российского рынка. На нем преобладают игроки с госучастием, и поэтому подобной информации в рекламных сообщениях содержится довольно много, отметил управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Иван Самойленко. Чаще всего такой подход используют средние банки с госучастием, а бренды лидеров рынка и так узнаваемы, добавил он.

Как правило, так рекламируют себя банки, находящиеся в состоянии санации или испытывающие определенные трудности, да и в целом участие государства подчеркивают не только финансовые институты, заявил заместитель председателя правления Локо-банка Андрей Люшин.

Сейчас 63% всех вкладов россиян хранятся в четырех крупнейших госбанках — 17,16 трлн из почти 27 трлн рублей, следует из данных «Эксперт РА» на основе отчетности финансовых организаций на 1 июля 2018 года. В пятерку крупнейших банков по привлечению средств физлиц вошел только один частный банк. С 2013 года ЦБ проводит санацию сектора, очищая рынок от недобросовестных игроков. Это привело к отзыву лицензий у большого количества небольших банков. И хотя вклады в России страхуются государством (на сумму до 1,4 млн рублей), были зафиксированы случаи забалансового учета депозитов и потери вкладчиками средств. Поэтому доверие россиян сместилось в сторону банков с госучастием и просто крупных кредитных организаций, которые в силу размера выгоднее санировать, чем вывести с рынка.

То, что ФАС стремится укрепить конкуренцию на финансовом рынке, позитивно, но дело не в форме, а в существе вопроса, считает Андрей Люшин. Он отметил, что банковская система находится под контролем государства. Многие организации длительное время пребывают в состоянии санации, получают дешевое финансирование и конкурируют с частными финансовыми организациями, предлагая лучшие условия.