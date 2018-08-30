Прямой эфир

Переувлажнение почвы мешает уборке урожая в Омской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Работа аграриев затрудняется в Омской области из-за высокой влажности. Переувлажнение почвы препятствует уборке урожая на большей части региона.

За лето в Омской области выпало большое количество осадков, из-за чего вода накопилась в почве на глубине 10–12 см. Только за август в различных районах выпадало до 3,5 месячных норм осадков. В Черлаке, Калачинске и Исилькуле из-за дождей оказались затоплены огороды, на полях полегли посевы, сообщает РИА «Омск-информ».

По данным на 30 августа, переувлажнение почвы фиксируется в Омском, Черлакском и Большереченском районах. Так как почва находится в липком и текучем состоянии, уборка урожая невозможна. Синоптики не исключают, что опасное метеорологическое явление распространится и на другие районы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роспотребнадзор назвал регионы с несоответствиями почвы нормам гигиены
Урожайность в Брянской области превысила 100 центнеров с гектара

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017