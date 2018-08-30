Переувлажнение почвы мешает уборке урожая в Омской области

Работа аграриев затрудняется в Омской области из-за высокой влажности. Переувлажнение почвы препятствует уборке урожая на большей части региона.

За лето в Омской области выпало большое количество осадков, из-за чего вода накопилась в почве на глубине 10–12 см. Только за август в различных районах выпадало до 3,5 месячных норм осадков. В Черлаке, Калачинске и Исилькуле из-за дождей оказались затоплены огороды, на полях полегли посевы, сообщает РИА «Омск-информ».

По данным на 30 августа, переувлажнение почвы фиксируется в Омском, Черлакском и Большереченском районах. Так как почва находится в липком и текучем состоянии, уборка урожая невозможна. Синоптики не исключают, что опасное метеорологическое явление распространится и на другие районы.