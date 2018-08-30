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Площадь в Пензе ремонтируют под контролем авторов проекта

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В Пензе реконструкция площади имени Ленина проходит под авторским надзором. Его ведет Архитектурная мастерская Александра Бреусова. Муниципальный контракт, заключенный с мастерской, оценивается в 155 620 рублей.

Как поясняет ИА «Пенза-пресс», специалисты должны следить за качеством работ и тем, соответствуют ли они проекту и сметам.

Все отступления от проектно-сметной документации фиксируются в специальном журнале. Туда же заносятся сроки, установленные для устранения нарушений.

Представители мастерской будут участвовать и в приемке промежуточных работ, и в окончательной сдаче объекта.

Отметим, что Архитектурная мастерская Александра Брецсова участвовала в разработке проекта реконструкции площади.

Работы выполняет московская компания «Техстрой». Стоимость контракта — 78,5 млн рублей.

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