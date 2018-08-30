Умер Иосиф Кобзон

Лирико-драматический баритон, красивый тембр, узнаваемый с первых звуков. Только смерть смогла разлучить его со сценой. Иосифа Кобзона всегда встречали бурными аплодисментами. И всегда просили выйти на бис — певец не отказывал.

Он любил петь и не мог остановиться: самый длинный концерт Кобзона шел 12 часов. Иосиф Кобзон давал концерт почти сразу после тяжелейшей операции, выступал там, куда многие боялись ехать, — девять раз пел перед советскими солдатами в Афганистане под свист пуль. Он пел в Чернобыле, когда уровень радиации зашкаливал. Он выступал в Сирии, где наши военные боролись с угрозой миру — терроризмом, и в родном Донбассе, который отказался мириться с новым режимом Украины.

Даже серьезная болезнь не сломила Иосифа Кобзона. Артист бросил вызов раку и боролся с ним 13 лет. Он любил жизнь, а жизнь благоволила к нему.