Прямой эфир

Место пересечения 55-го меридиана и 55-й параллели благоустроят в Башкирии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Место пересечения 55-го меридиана и 55-й параллели в поле у деревни Нижнесаитово Кушнаренковского района Республики Башкортостан планируют благоустроить. Сейчас на этом месте установлен географический знак.

Как рассказал глава Бакаевского сельского поселения Кушнаренковского района Шамиль Асмандияров ИА «Башинформ», в первую очередь необходимо решить вопрос с земельным участком, так как сейчас поле, где фиксируется точка, принадлежит на правах аренды местному фермеру.

После этого необходимо проложить дорогу к полю, потому что в дождливую погоду к месту не проехать. В будущем планируется провести озеленительные работы и организовать зону отдыха.

Географический знак на пересечении 55-го меридиана и 55-й параллели был установлен в 2014 году. Это столб высотой 4 м с указателями на города — столицы стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), куда входят Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и страны БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Футбольный стадион на 15 тыс. зрителей решили построить в Уфе
Электронная сельскохозяйственная карта республики создается в Башкирии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017