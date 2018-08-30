Место пересечения 55-го меридиана и 55-й параллели благоустроят в Башкирии

Место пересечения 55-го меридиана и 55-й параллели в поле у деревни Нижнесаитово Кушнаренковского района Республики Башкортостан планируют благоустроить. Сейчас на этом месте установлен географический знак.

Как рассказал глава Бакаевского сельского поселения Кушнаренковского района Шамиль Асмандияров ИА «Башинформ», в первую очередь необходимо решить вопрос с земельным участком, так как сейчас поле, где фиксируется точка, принадлежит на правах аренды местному фермеру.

После этого необходимо проложить дорогу к полю, потому что в дождливую погоду к месту не проехать. В будущем планируется провести озеленительные работы и организовать зону отдыха.

Географический знак на пересечении 55-го меридиана и 55-й параллели был установлен в 2014 году. Это столб высотой 4 м с указателями на города — столицы стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), куда входят Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан и страны БРИКС — Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика.