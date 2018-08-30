Право выпускать воду под маркой «Ессентуки» осталось у КМКР

Независимые производители не смогли вернуть себе право выпускать воду под маркой «Ессентуки № 4». Суд по интеллектуальным правам в Москве отменил постановление нижестоящей инстанции, принятое только по процессуальным признакам, а не по сути. Об этом сообщили в АО «Кавминкурортресурсы» (АО «КМКР»), которое сейчас обладает этим правом на название.

Впрочем, по словам главы юридической службы АО «КМКР» Михаила Елисеева, об окончании судебного разбирательства пока говорить рано, поскольку дело вернули в суд предыдущей инстанции для повторного рассмотрения.

Таким образом, как отмечает NewsTracker, в КМКР опровергли заявление представителей ЗАО «Водная компания «Старый источник» из Минеральных Вод о том, что суд по интеллектуальным правам отменил решение о запрете компании разливать воду под маркой «Ессентуки». В КМКР намерены продолжить борьбу с независимыми производителями минеральных вод.

Ранее исследователи назвали крымский город Саки самым популярным курортом минеральных вод 2018 года. Второе место у Соль-Илецка в Оренбургской области, а третье и четвертое — у Кисловодска и Пятигорска в Ставропольском крае.