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Мощи святого Спиридона Тримифунтского доставили в Екатеринбург

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Фото: РИА Новости/Николай Хижняк
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В Екатеринбург доставили мощи святителя Спиридона Тримифунтского. Верующие пришли поклониться им в Храм на Крови. Об этом сообщили в екатеринбургской епархии.

Святой Спиридон Тримифунтский из Греции является одним из самых чтимых в православном мире, а его мощи находятся на постоянном хранении на острове Корфу. Как пишет сайт kp.ru, чаще всего у святителя просят помощи в решении финансовых и жилищных проблем, а также молятся о здравии и семейном благополучии. На уральскую землю их сопровождала греческая делегация во главе с настоятелем храма святителя Спиридона Тримифунтского в городе Керкира и хранителем мощей архимандритом Иустином.

Ковчег торжественно перенесли из духовно-просветительского центра «Царский» в Храм на Крови по усыпанной лепестками роз дорожке поздно вечером 29 августа.

Мощи будут доступны для верующих Екатеринбурга до 1 сентября, после чего ковчег отправится дальше по городам России, сообщает телеканал «360». Десницу Спиридона встретят верующие в Красноярске, Кемерове, Подольске, Коломне, Туле, Твери, Саратове, Ярославле, Новочебоксарске, Санкт-Петербурге и Москве. В столице мощи будут выставлены в Храме Христа Спасителя.

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