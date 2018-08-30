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Дорожная лаборатория появится в Тамбове

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До 1 сентября в Тамбове сформируют дорожную лабораторию. Она позволит повысить контроль качества над состоянием дорог.

О собственной дорожной лаборатории сообщил глава Тамбова Сергей Чеботарев. С его слов, в прошлом году из-за затянувшихся аукционов за короткий срок было развернуто дорожное строительство более чем на двадцати улицах. На трех улицах работы завершены не были. В итоге одного из подрядчиков внесли в реестр недобросовестных. Об этом пишет ИА «Онлайн Тамбов.ру».

По итогам 2017 года на 50 дорожных участках выявлены разрушения, которые должны быть ликвидированы подрядчиками по гарантии. У двух подрядчиков лицензии отозваны.

В 2018 году на ремонт и строительство дорог было направлено 1,3 млрд рублей. Большинство работ подходят к завершению.

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