Ядовитую змею поймали на набережной в Благовещенске

Жители Благовещенска обнаружили ядовитую змею на набережной реки Амур. Рептилию поймали спасатели.

По данным очевидцев, змея выползла на набережную в районе пересечения улиц Пионерской и Краснофлотской. Местные жители незамедлительно вызвали спасателей. Тем удалось поймать гадюку и усадить ее в бутылку. Змею небольшого размера вывезли за территорию города, сообщает Амурская служба новостей.

Ранее в больницу с укусом змеи был доставлен житель Райчихинска. Мужчина провел в реанимации три дня. По словам врачей, пострадавший сам гонялся за змеей, чтобы ее поймать.