Прямой эфир

Ядовитую змею поймали на набережной в Благовещенске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Благовещенска обнаружили ядовитую змею на набережной реки Амур. Рептилию поймали спасатели.

По данным очевидцев, змея выползла на набережную в районе пересечения улиц Пионерской и Краснофлотской. Местные жители незамедлительно вызвали спасателей. Тем удалось поймать гадюку и усадить ее в бутылку. Змею небольшого размера вывезли за территорию города, сообщает Амурская служба новостей.

Ранее в больницу с укусом змеи был доставлен житель Райчихинска. Мужчина провел в реанимации три дня. По словам врачей, пострадавший сам гонялся за змеей, чтобы ее поймать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Змея заползла через канализацию в квартиру к пенсионерке на Ставрополье
Пользователи сети «ломают голову» над поиском змеи на фото

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017