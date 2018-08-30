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В Дагестане возбудили уголовное дело после нападения на полицейских

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Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Дагестан
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Следственное управление СК РФ по Дагестану возбудило уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Незаконный оборот оружия».

Главным фигурантом стал мужчина, который 29 августа ранил двух полицейских и скрылся с места преступления, пишет RT.

«Неустановленное лицо при попытке проверить у него документы из автоматического огнестрельного оружия обстреляло экипаж в составе четырех сотрудников МВД республики, несших службу по обеспечению общественного порядка и безопасности», — говорится в сообщении на сайте регионального управления.

29 августа в селе Тотурбийкала Хасавюртовского района неизвестный ранил двоих полицейских и скрылся с места преступления. Стражи порядка были госпитализированы с ранениями средней тяжести. Угрозы их жизни нет.

В настоящий момент следователи проводят проверку и устанавливают местонахождение злоумышленника.

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