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Новую станцию метро открыли в Казани

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В метрополитене Казани открыли новую станцию «Дубравная». В торжественной церемонии открытия приняли участие глава Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин.

«Дубравная» станет последней станцией первой ветки казанского метро и первой пересадочной на вторую линию, отмечает ProKazan.ru. Кроме того, это первая станция подземки Казани, на которой проезд можно оплатить бесконтактной банковской картой или с помощью телефона с технологией PayPass.

Строительство «Дубравной» велось с 2014 года, а открытие не раз откладывалось. В последний раз станции метро в Казани открывались в 2013 году. Речь идет о станциях «Яшьлек», «Северный вокзал» и «Авиастроительная».

Сегодня, 30 августа, в московском метрополитене будет открыт новый участок Калининско-Солнцевской линии, состоящий из семи станций.

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