Умер актер Сергей Таланов

Российский актер театра и кино Сергей Таланов ушел из жизни в возрасте 57 лет. Об этом сообщается на его странице в социальной сети Facebook.

Известно, что прощание с артистом состоится 31 августа в 11:30 мск в Центральной клинической больнице Управделами президента РФ в Москве.

О причинах смерти ничего не сообщается.



Таланов играл в сериалах «Глухарь», «Одинокое небо», «Фирменная история», «Если у вас нету тети...», «Прапорщик Шматко, или Е-мое», «Брестская крепость» и многих других. Также он многие годы работал в Московском театре клоунады Терезы Дуровой.