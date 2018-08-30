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Редкую операцию провели медики Кубани пациенту с метастазами

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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В Краснодаре врачи использовали лапароскопический метод операции на печени пациенту с третьей стадией рака. Врачам удалось отсечь пораженный сегмент.

63-летний пациент прошел диспансеризацию около года назад, тогда у него выявили подозрение на рак. Однако мужчина не проходил лечение, за это время болезнь перешла в третью стадию. Пациенту удалили опухоль, но стали развиваться метастазы в печени. Во время консилиума врачи приняли решение о применении лапароскопической методики операции. Это редкий, но наиболее эффективный способ вмешательства, уточняет ИА KrasnodarMedia.

Ситуация осложнялась тем, что ранее мужчине уже проводили операцию на брюшной полости, у него были спайки. Врачам удалось отсечь пораженный метастазами участок печени. Восстановительный период занял неделю, в настоящий момент пациент выписан из больницы.

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