Прямой эфир

Медведь появился на несанкционированной свалке в Хабаровском крае

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жители Амурска обеспокоены появлением медведей возле дачных участков. Один из хищников был замечен на территории несанкционированной свалки.

По данным очевидцев, крупный медведь двигался по обочине шоссе в сторону горы мусора и вел себя спокойно. На людей зверь внимания не обращал. Медведь прихватил один из пакетов и скрылся в лесу, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

По данным охотоведов, сообщения о медведях неоднократно поступали от дачников в окрестностях Амурска. Председателям садовых товариществ рекомендовано провести уборку и ликвидировать несанкционированные свалки.

Ранее медведь был замечен в поселке Ягодном в Комсомольском районе. Хищник прошел через населенный пункт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведь бродит по поселку в Мурманской области
«Схватка» голодного медведя с мусорным контейнером попала на видео

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017