Медведь появился на несанкционированной свалке в Хабаровском крае

Жители Амурска обеспокоены появлением медведей возле дачных участков. Один из хищников был замечен на территории несанкционированной свалки.

По данным очевидцев, крупный медведь двигался по обочине шоссе в сторону горы мусора и вел себя спокойно. На людей зверь внимания не обращал. Медведь прихватил один из пакетов и скрылся в лесу, пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

По данным охотоведов, сообщения о медведях неоднократно поступали от дачников в окрестностях Амурска. Председателям садовых товариществ рекомендовано провести уборку и ликвидировать несанкционированные свалки.

Ранее медведь был замечен в поселке Ягодном в Комсомольском районе. Хищник прошел через населенный пункт.