McDonald's закрыли в Тюмени из-за санитарии

Ресторан быстрого питания McDonald’s опечатали судебные приставы в Тюмени. Речь идет о кафе, открывшемся на улице Мориса Тореза осенью 2017 года.

Как сообщает ИА «Ура.ру», решение о закрытии заведения было принято по результатам проверки сотрудников Роспотребнадзора. Они остались недовольны беспорядком и антисанитарией в здании, отсутствием раковины для работников кафе и наледью на холодильнике.

В пресс-службе УФПСС по Тюменской области сообщили, что судебные приставы пришли в McDonald’s в понедельник, 27 августа, однако здание было закрыто, работники занимались устранением нарушений. Вскоре на дверях ресторана появилась табличка, что ресторан закрыт по решению районного суда.

На устранение нарушений администрации дали один месяц.

24 августа сообщалось, что в разных населенных пунктах США салатом из сети фастфуда McDonald's отравилось более 500 человек.