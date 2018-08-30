Сверток с младенцем нашел водитель у обочины дороги на Кубани

Следователи разыскивают мать ребенка, которого нашли на обочине дороги в Краснодарском крае. Предполагается, что ребенку около суток.

Сверток обнаружил водитель автомобиля, который остановился у обочины дороги в Новокубанском районе. Ребенок лежал недалеко от проезжей части в лесополосе. Мужчина отвез младенца в ближайшую больницу. Врачи осмотрели мальчика и уточнили, что его состояние удовлетворительное. Об этом сообщают «Кубанские новости».

Личность матери ребенка пока не установлена. Ее розыском занимаются оперативники. По факту обнаружения ребенка проводится доследственная проверка.