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Число заболевших педикулезом растет в Волгоградской области

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В Волгоградской области растет число заболевших педикулезом. По данным областного управления Роспотребнадзора, за семь месяцев с начала года в регионе было зарегистрировано 684 случая, тогда как годом ранее за тот же период было отмечено 623 случая. Как правило, болеют дети. Так, с начала года вшей нашли у 619 человек, которым еще не исполнилось 17 лет.

В ведомстве напоминают, что педикулез быстро распространяется из-за близкого контакта и обмена личными вещами. Причем на одном человеке могут жить три вида вшей (головная, лобковая и платяная). Чаще всего они появляются на голове, а само заболевание сопровождается сильным зудом, уточняет ИА «НовостиВолгограда.Ру».

Ранее специалисты НИИ дезинфектологии выяснили, что около половины всех препаратов для лечения педикулеза неэффективны. Речь идет о препаратах, основным действующим веществом в которых является перметрин (синтетический аналог ромашки).

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