Более 300 объектов планируют благоустроить в Курской области в этом году

В Курской области в этом году планируют завершить благоустройство 327 объектов в 76 муниципальных образованиях. Об этом в среду, 29 августа, на заседании межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» доложила председатель комитета ЖКХ и ТЭК Курской области Светлана Яковченко.

По словам Яковченко, на сегодняшний день работы на 206 объектах подходят к концу, что составляет 63% от общего плана. Работы на большинстве из них планируют завершить к 20 сентября. Еще 35 территорий благоустроят в октябре-ноябре. Об этом сообщает «Курская правда».

В общей сложности на реализацию проекта было выделено 274 млн рублей, из которых 215 млн рублей были направлены из федерального бюджета. Ход работ контролируют областные и муниципальные власти, общественные организации и сами жители.

Глава региона Александр Михайлов акцентировал внимание на том, что выделенные средства должны быть освоены в установленные сроки, для людей должны быть созданы комфортные условия для жизни и отдыха.